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Житель Подмосковья погиб в ДТП с двумя большегрузами на М-5 «Урал»

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В Северном районе Оренбургской области в результате столкновения двух большегрузов погиб житель Подмосковья. Об этом сообщает МО МВД России «Бугурусланский».

Авария произошла вечером во вторник, 14 ноября, на 1248-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Недалеко от села Семыкино водитель грузовика «МАЗ» с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Foton Auman, пишет ИА «Урал56.Ру».

От удара отечественный большегруз вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. Водитель, 55-летний житель Московской области, получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту смертельного ДТП организована проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет РИА «Оренбуржье». На данный момент известно, что погибший дальнобойщик выехал на встречку в месте, где это было запрещено.

Ранее 15 ноября сообщалось, что на дороге в Свердловской области столкнулись рейсовый автобус и фура. Два человека погибли на месте, еще шесть пострадали.

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