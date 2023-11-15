Как открыть банковский вклад на ребенка в 2023 году

После рождения ребенка многие родители начинают задумываться о том, где взять деньги, чтобы оплатить ему обучение или приобрести жилье. Лучший способ — открыть вклад в банке. В будущем это позволит решить часть финансовых вопросов, упростив жизнь и ребенку, и родителям. Как открыть такой вклад и какие условия предлагают банки в 2023 году, рассказывают «Известия».

В чем особенность детских вкладов

Суть любого вклада заключается в том, что вкладчик кладет в банк определенную сумму и получает проценты. Принцип действия детского вклада почти такой же. Это долгосрочная сделка, которая заключается с конкретной целью — накопить деньги к моменту совершеннолетия ребенка. Уже в 14 лет ребенок сможет снять проценты по вкладу, а в 18 лет получит полный доступ к деньгам.

Причем пополнять вклад может любой родственник, например бабушка или дедушка, а вот снимать деньги — только тот, на кого оформлен вклад. Средства изначально принадлежат ребенку и распоряжаться ими может только он. Если родители захотят снять их раньше срока, сделать это можно будет только с разрешения органов опеки. При этом средства, снятые с депозита, должны быть направлены на конкретные цели — образование, лечение или оздоровление несовершеннолетнего.

При разводе супруги тоже не смогут получить и разделить деньги. Кроме того, на эти средства нельзя наложить арест. Как и другие вклады детский вклад подлежит обязательному страхованию.

Какие условия банков по детским вкладам в 2023 году

Чтобы получить максимальную прибыль, родителям необходимо внимательно изучить все предложения банков по детским вкладам и выбрать наиболее подходящий для инвестирования. В первую очередь обратите внимание на:

размер процентной ставки по депозиту,

условия пополнения счета,

минимальную сумму дополнительного взноса,

сроки выплаты процентов (каждый месяц, квартал или по истечении вклада),

возможность досрочного расторжения сделки.

Обычно процентная ставка по вкладу устанавливается при заключении договора и не зависит от суммы вложения. В 2023 году она составляет в среднем 14-17%. Вложить можно от 50 тыс. рублей до 3 млн. В ряде банков сумма вклада начинается от 1 тыс. рублей.

В настоящее время открыть в клад на ребенка можно в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф», Газпромбанке, банке «Открытие» и других.

Какие документы нужны для открытия вклада на ребенка в 2023 году

При открытии вклада на детей в банке необходимо предоставить пакет документов. А именно:

паспорт родителя,

ИНН

свидетельство о рождении ребенка или паспорт (для детей старше 14 лет).

Приемные родители помимо этих документов приносят еще договор об усыновлении ребенка, а попечители — акт органа опеки, подтверждающий их статус. От иностранных граждан потребуется миграционная карта. Подать заявку можно как в офисе банка, так и онлайн.

Что еще нужно учесть при открытии вклада на ребенка в 2023 году

Данные вклады долгосрочны и подразумевают получение прибыли в конце срока. Поэтому прежде чем открывать вклад на ребенка, следует рассчитать потенциальную выгоду. В частности важно учитывать, что доходность будет напрямую зависеть от инфляции. Резкий скачок цен может обесценить вложения.

Как правило, детские вклады популярны в развитых странах с крепкой экономикой. Именно тогда они приносят выгоду. Если родители не уверены в финансовой стабильности в будущем, они могут открыть на имя ребенка накопительный счет. Его отличие от депозита в том, что средства можно снимать в любое время. Однако ставка по накопительному счету может меняться в то время как ставка по вкладу зафиксирована на весь срок вложения.