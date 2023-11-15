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Как открыть банковский вклад на ребенка в 2023 году

Процентная ставка по детским вкладам выросла до 14-17%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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После рождения ребенка многие родители начинают задумываться о том, где взять деньги, чтобы оплатить ему обучение или приобрести жилье. Лучший способ — открыть вклад в банке. В будущем это позволит решить часть финансовых вопросов, упростив жизнь и ребенку, и родителям. Как открыть такой вклад и какие условия предлагают банки в 2023 году, рассказывают «Известия».

В чем особенность детских вкладов

Суть любого вклада заключается в том, что вкладчик кладет в банк определенную сумму и получает проценты. Принцип действия детского вклада почти такой же. Это долгосрочная сделка, которая заключается с конкретной целью — накопить деньги к моменту совершеннолетия ребенка. Уже в 14 лет ребенок сможет снять проценты по вкладу, а в 18 лет получит полный доступ к деньгам.

Причем пополнять вклад может любой родственник, например бабушка или дедушка, а вот снимать деньги — только тот, на кого оформлен вклад. Средства изначально принадлежат ребенку и распоряжаться ими может только он. Если родители захотят снять их раньше срока, сделать это можно будет только с разрешения органов опеки. При этом средства, снятые с депозита, должны быть направлены на конкретные цели — образование, лечение или оздоровление несовершеннолетнего.

При разводе супруги тоже не смогут получить и разделить деньги. Кроме того, на эти средства нельзя наложить арест. Как и другие вклады детский вклад подлежит обязательному страхованию.

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Какие условия банков по детским вкладам в 2023 году

Чтобы получить максимальную прибыль, родителям необходимо внимательно изучить все предложения банков по детским вкладам и выбрать наиболее подходящий для инвестирования. В первую очередь обратите внимание на:

  • размер процентной ставки по депозиту,
  • условия пополнения счета,
  • минимальную сумму дополнительного взноса,
  • сроки выплаты процентов (каждый месяц, квартал или по истечении вклада),
  • возможность досрочного расторжения сделки.

Обычно процентная ставка по вкладу устанавливается при заключении договора и не зависит от суммы вложения. В 2023 году она составляет в среднем 14-17%. Вложить можно от 50 тыс. рублей до 3 млн. В ряде банков сумма вклада начинается от 1 тыс. рублей.

В настоящее время открыть в клад на ребенка можно в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф», Газпромбанке, банке «Открытие» и других.

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Какие документы нужны для открытия вклада на ребенка в 2023 году

При открытии вклада на детей в банке необходимо предоставить пакет документов. А именно:

  • паспорт родителя,
  • ИНН
  • свидетельство о рождении ребенка или паспорт (для детей старше 14 лет).

Приемные родители помимо этих документов приносят еще договор об усыновлении ребенка, а попечители — акт органа опеки, подтверждающий их статус. От иностранных граждан потребуется миграционная карта. Подать заявку можно как в офисе банка, так и онлайн.

    Что еще нужно учесть при открытии вклада на ребенка в 2023 году

    Данные вклады долгосрочны и подразумевают получение прибыли в конце срока. Поэтому прежде чем открывать вклад на ребенка, следует рассчитать потенциальную выгоду. В частности важно учитывать, что доходность будет напрямую зависеть от инфляции. Резкий скачок цен может обесценить вложения.

    Как правило, детские вклады популярны в развитых странах с крепкой экономикой. Именно тогда они приносят выгоду. Если родители не уверены в финансовой стабильности в будущем, они могут открыть на имя ребенка накопительный счет. Его отличие от депозита в том, что средства можно снимать в любое время. Однако ставка по накопительному счету может меняться в то время как ставка по вкладу зафиксирована на весь срок вложения.

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