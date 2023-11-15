Два грузинских наемника-снайпера, проходящие службу в иностранном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ), были взяты в плен российскими войсками под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 15 ноября сообщил военнослужащий Центральной группировки войск.

«Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сказал он.

По словам пленных, они шли на позиции, чтобы сменить бразильских бойцов, однако в какой-то момент заблудились. Из-за темного времени суток наемники перепутали дорогу и вышли на позиции российских войск.

«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — рассказал грузинский наемник Георгий Чубетидзе, добавив, что он сдался российским войскам без сопротивления.

Ранее Чубетидзе на видео Минобороны РФ заявил, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, граждане США, бразильцы, испанцы, французы. Наемник рассказал, что большая часть военнослужащих использует службу в легионе как способ скрыться от правосудия за тяжкие преступления.

Кроме того, он добавил, что многие наемники являются наркозависимыми, а вооружения, боеприпасы и оружие для иностранного легиона идет исключительно из стран НАТО.

В начале ноября российский разведчик Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказал о сражении с французскими снайперами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, помимо французов, также встречались наемники-афроамериканцы и поляки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.