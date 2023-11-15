Петербург прекратит присваивать статус почетного гражданина посмертно

В Санкт-Петербурге планируют отказаться от присвоения статуса почетного гражданина посмертно. Ограничения пропишут в городском законодательстве. Соответствующий документ городской парламент принял в первом чтении в среду, 15 ноября.

Поправки в Устав и закон «О звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» предложили представители всех фракций. В тексте законопроекта говорится, что заксобрание не будет рассматривать документы на присвоение звания в случае смерти кандидата и, таким образом, «правовая неопределенность» будет устранена

Телеканал «78» информирует, что всего в истории города статус почетного гражданина был присвоен два раза. Впервые — в 1994 году, еще до появления закона. Мэр Анатолий Собчак издал распоряжение, сделавшее почетным гражданином Петербурга поэтессу Ольгу Берггольц. А в 2010 году городской парламент наделил этим статусом первого мэра Петербурга Анатолия Собчака посмертно.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург запланировал 3 млрд рублей на единовременные выплаты участников специальной военной операции и их семей в 2024 году. Еще 2 млрд будут добавлены ко второму чтению проекта бюджета.