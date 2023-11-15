FT: ЕС предложил Дании проверять и блокировать танкеры с нефтью из России

Европейский союз (ЕС) предложил руководству Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы. Об этом 15 ноября сообщает Financial Times (FT)

Издание пишет, что Дания сможет останавливать и обследовать танкеры, которые следуют через ее воды без западной страховки. Законы позволяют странам ЕС проверять суда, представляющие потенциальную угрозу для окружающей среды, поясняется в публикации.

Данная инициатива начала прорабатываться после того, как западные чиновники признали, что почти ни одна из поставок нефти морским транспортом не была осуществлена ниже цены в $60 за баррель. При этом FT уточняет, что из Балтийского моря в Северное через проливы Дании на мировые рынки поставляется почти 60% нефти РФ от общего объема ее морского экспорта.

По словам представителя Командования обороны Дании, власти страны не намерены проверять документы и корабли, если «это не связано с безопасностью на море».

Данные о намерении Дании блокировать танкеры с российской нефтью прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не владеет такой информацией, однако заранее предупредил о том, что государства должны соблюдать правила международного судоходства.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что делать выводы на основе публикации газеты FT преждевременно. Нужно дождаться осязаемой информации, добавил он.

Ранее, 12 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями, и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, считает Новак.

До этого, 3 октября, Новак сказал, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно. Он напомнил о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.