Al Jazeera обвинила ЦАХАЛ во взрыве склада лекарств в больнице Аш-Шифа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование в медицинском комплексе Аш-Шифа в секторе Газа, сообщил 15 ноября катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники внутри больницы.

«Оккупационная армия взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование на территории больницы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, израильские танки находятся во дворе крупнейшего лечебного учреждения сектора Газа и спустя несколько часов после начала его штурма.

Уточняется, что бойцы ЦАХАЛ задержали некоторых перемещенных лиц, а также родственников погибших и раненых, скрывавшихся в больнице.

Ранее в среду израильская армия сообщила о доставке инкубаторов, детского питания и медикаментов в больницу Аш-Шифа. По ее данным, доставка осуществлялась танками израильской армии.

Ранее в этот день стало известно о взрывах в Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, ЦАХАЛ взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория Аш-Шифа используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.