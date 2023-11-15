Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле выразили сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с РФ
Общество
ФСБ России сообщила о задержании агента спецслужб Украины в Тюменской области
Спорт
В Кремле выразили несогласие с позицией МОК по российским спортсменам
Общество
В школьный курс о защите Родины войдет информация о боевом применении БПЛА
Общество
Гинцбург заявил о завершении испытаний обновленной вакцины «Спутник»
Мир
ЦАХАЛ объявила 4-часовую паузу в боевых действиях на севере Газы
Мир
Захарова назвала МОК КОМом в горле мирового спорта
Мир
В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 102 сотрудников БАПОР
Спорт
Биатлонист Васильев назвал слабостью призыв МОК игнорировать Игры дружбы
Общество
Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах РФ
Мир
Не менее 25 человек погибли от израильского удара по северу сектора Газа
Происшествия
В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Александра Лещева
Мир
СМИ узнали о планах Дании блокировать танкеры с российской нефтью
Сюжет:

Al Jazeera обвинила ЦАХАЛ во взрыве склада лекарств в больнице Аш-Шифа

Al Jazeera: ЦАХАЛ взорвала склад оборудования и лекарств в больнице Аш-Шифа
0
Фото: TASS/ABIR SULTAN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование в медицинском комплексе Аш-Шифа в секторе Газа, сообщил 15 ноября катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники внутри больницы.

«Оккупационная армия взорвала склад медикаментов и медицинское оборудование на территории больницы», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, израильские танки находятся во дворе крупнейшего лечебного учреждения сектора Газа и спустя несколько часов после начала его штурма.

Уточняется, что бойцы ЦАХАЛ задержали некоторых перемещенных лиц, а также родственников погибших и раненых, скрывавшихся в больнице.

Ранее в среду израильская армия сообщила о доставке инкубаторов, детского питания и медикаментов в больницу Аш-Шифа. По ее данным, доставка осуществлялась танками израильской армии.

Ранее в этот день стало известно о взрывах в Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, ЦАХАЛ взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория Аш-Шифа используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
Репортаж «Известий» о том, как палестинцы в секторе Газа живут под постоянными обстрелами

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023