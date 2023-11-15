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Актер Михаил Боярский принял решение выйти из бизнеса

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Фото: ТАСС/пресс-служба телеканала «Россия»
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский за последние полгода избавился от своих долей в трех разных компаниях. Об этом 15 ноября сообщил телеканал «78».

Так, в июле он передал свою долю в 30% в организации «Лайт», специализирующейся на аренде и управлением имуществом, своему родственнику Николаю Боярскому.

В октябре актер переоформил долю в компании «Хаус-Маркет» на Альфию Тенишеву, а в ноябре переписал другую долю в фирме «Автотранс» на Елену Косцову.

В марте артист заявлял, что готовится завершить карьеру по причине ухудшения здоровья. Помимо плохого самочувствия Боярский отметил, что выступления на сцене не приносят ему столько удовлетворения, как раньше. Позднее актер уточнил, что имел в виду отсутствие перспектив «в плане работ над новыми пьесами».

Михаил Боярский — народный, заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, а также певец. Одними из самых популярных его работ в театре являются спектакли «Укрощение строптивой», «В этом милом старом доме» и «Трубадур».

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