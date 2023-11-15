TEZ TOUR оптимизирует блоки полетной программы в Египет

Компания TEZ TOUR 15 ноября сообщила «Известиям» о преждевременном вынужденном прекращении полетной программы на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября.

«В связи со стремительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке принимающий партнер компании столкнулся с большим количеством аннуляций. Так как ситуация продолжает стремительно развиваться, ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате только фактически заселяющихся бронирований и поиск путей выхода из сложившейся ситуации. В свою очередь, компания TEZ TOUR продолжает размещать своих клиентов в отелях, гарантирующих оперативное решение возникающих ситуаций и проблем», — говорится в сообщении.

Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев, пояснили в компании.

«Ввиду перечисленных выше факторов компания приняла соответствующее решение об оптимизации блоков чартерной полетной программы по египетскому направлению на фоне текущей глобальной ситуации отсутствия рентабельности в ближайшей перспективе. Туроператор, как и ранее, предлагает туры с перелетом регулярными рейсами (GDS) или только с наземным обслуживанием», — добавили в компании.

Отмечается, что за все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее будет осуществлен возврат денежных средств. Клиенты также могут перебронироваться на любое из доступных направлений компании по действующим ценам, размер предоплаты будет перенесен на новое бронирование по курсу на момент получения бухгалтерией письма о переносе денежных средств.

«Как только внешние обстоятельства и рыночная ситуация стабилизируются, компания вновь возобновит полетную программу по данному направлению», — заключили в TEZ TOUR.

Накануне вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сказал «Известиям», что гостиницы Египта с нового года планируют снизить цены в валюте на 20%, чтобы привлечь российских туристов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.