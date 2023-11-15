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Актриса фильма «Аванпост» Кутепова пожаловалась на угрозы от неизвестных

«112»: актрисе Ксении Кутеповой поступают угрозы от незнакомцев
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российской актрисе Ксении Кутеповой начали поступать сообщения с незнакомых номеров с угрозой расправы. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что незнакомцы в числе прочего «планировали повесить на нее угрозы минирования ГИТИСа». После того, как Кутепова перестала отвечать злоумышленникам, они позвонили ее матери и рассказали эту же информацию ей.

Несколько дней назад в похожую ситуацию попала актриса Полина Денисова, которая снимается в сериале «Папины дочки: Новые», отмечается в публикации. Ее родителям поступило сообщение, что дочь заминировала театральный вуз и требует 1 млн рублей.

Инвест-мишень: мошенники обманывают россиян под видом брокеров
Они предлагают людям выгодно вложиться, а по факту выманивают деньги

Ранее, 8 ноября, источник «Известий» рассказал, что актер Владимир Сорков, снявшийся в сериалах «БиМ» и «Ловушка для королевы», стал жертвой мошенников и перевел им на счета 400 тыс. рублей. Мужчине звонили люди разных «профессий»: «представитель» Tele 2, «инспектор» портала «Госуслуги», «капитан юстиции», «специалист отдела финансового мониторинга Центрального банка (ЦБ) РФ».

Так, «сотрудник» ЦБ РФ сообщил о списании всех денег со счета Соркова и попросил не проверять этот факт, чтобы не подтверждать тем самым трансакцию мошенников. После проверки актером средства были на месте, а злоумышленник начал рассказывать ему про виртуальные деньги и диктовать дальнейшие условия. Сначала Сорков положил на счет мошенников 150 тыс. рублей, а позже еще 250 тыс.

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