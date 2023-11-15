Политолог оценила шансы премьера Эстонии занять пост генсека НАТО

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева заявила «Известиями» 15 ноября, что кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность генсека НАТО будет устраивать Запад.

Накануне Каллас в интервью с изданием Politico выразила готовность занять пост генерального секретаря НАТО.

«С учетом того, что сейчас натовская риторика меняется и становится всё более агрессивной по отношению к России <...> и, в принципе, все страны Прибалтики как раз отличаются агрессией, и такой, я бы даже сказала, патологической ненавистью к России, поэтому данная кандидатура в принципе будет устраивать», — сказала Елисеева.

Однако, как отметила политолог, если кандидатура Каллас будет согласована, то могут возникнуть расхождения по финансовым вопросам.

«Здесь могут быть расхождения по финансовым вопросам, потому что прибалты в определенной части себя чувствуют несколько обиженными и, если данная кандидатура как-то будет согласована, либо утверждена, то понятно, что в основном они будут усиливать военное обеспечение странам Литвы, Латвии и Эстонии. То есть будет создан такой определенный пояс против России, поэтому здесь будет вопрос в том, готовы ли в целом Европа и США пойти на такую эскалацию», — отметила Елисеева.

При этом, по ее словам, Каллас может занять должность генерального секретаря НАТО.

В августе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что после октября 2024 года его полномочия на этом посту продлеваться не будут.

Тогда же в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

Кая Каллас является эстонским юристом и действующим премьер-министром Эстонии с 26 января 2021 года.