ФСБ России сообщила о задержании агента спецслужб Украины в Тюменской области

Представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области, который собирал сведения о расположенных в регионе военных объектах Вооруженных сил (ВС) РФ и передавал их украинским спецслужбам. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства <...>», — говорится в сообщении, текст которого приводит «РИА Новости».

Подозреваемый задержан и арестован. Он обвиняется в нарушении ст. 275 УК РФ о государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Днем ранее ФСБ пресекла попытку террористического акта с использованием самодельных зажигательных гранат в Челябинске. Сотрудники ведомства задержали мужчину, который намеревался кинуть бутылки с зажигательной смесью в одно из административных зданий.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), задержанный находится в СИЗО.