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В РКК «Энергия» предположили, когда россияне высадятся на Луне

РКК «Энергия»: российский космонавт высадится на Луне с 2031 по 2040 год
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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. Об этом 15 ноября сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.

Дорожная карта, согласно которой с 2031 по 2040 год запланирована первая высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли, а также создание модулей лунной базы и пилотируемого лунохода, была представлена Соловьевым в рамках конференции «Пилотируемые полеты в космос», передает «РИА Новости».

Отмечается, что в данный период начнутся пилотируемые экспедиции, закрепление приоритета, геологические исследования и разработка элементов лунной базы.

Кроме того, с 2031 по 2040 год ожидается строительство лунной базы, создание оборудования для бурения и экскавации, экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории.

Как говорится в дорожной карте, после 2050 года ресурсы Луны можно будет использовать для освоения дальнего космоса.

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И скажется ли гибель аппарата на реализации российских программ исследования спутника Земли

Первая в истории современной России миссия на Луну стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Был совершен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

Однако 20 августа при переходе на посадочную орбиту станция прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

3 октября в «Роскосмосе» предположили, что наиболее вероятным сценарием крушения «Луны-25» было то, что блок измерения угловых скоростей не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передал бортовому комплексу управления «нулевые сигналы».

Станция успела сделать снимки лунной поверхности с помощью телекамер комплекса «СТС-Л». На них был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне естественного спутника Земли.

Как отметил президент РФ Владимир Путин 27 октября, поддержка лунной программы РФ продолжится, несмотря на ЧП с «Луной-25».

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