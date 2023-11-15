Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в новой школе в Якутии
В Якутии прокуратура Горного района проводит проверку по факту обрушения подвесного потолка в школе села Бердигестях. На место происшествия отправился районный прокурор.
Здание ввели в эксплуатацию в этом году, отмечает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.
Площадь обрушения — порядка 25 кв. м. В результате инцидента оказались оборваны сетевой кабель и электропроводка. Обошлось без пострадавших.
Во время проверки прокуроры должны дать оценку причинам и условиям обрушения, качеству строительных работ, выполненных подрядчиком, а также действиям ответственных лиц, в том числе по приемке работ, уточняет ИА SakhaNews.