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В Кремле выразили сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с РФ
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ФСБ России сообщила о задержании агента спецслужб Украины в Тюменской области
Спорт
В Кремле выразили несогласие с позицией МОК по российским спортсменам
Общество
В школьный курс о защите Родины войдет информация о боевом применении БПЛА
Общество
Гинцбург заявил о завершении испытаний обновленной вакцины «Спутник»
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ЦАХАЛ объявила 4-часовую паузу в боевых действиях на севере Газы
Мир
Захарова назвала МОК КОМом в горле мирового спорта
Мир
В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 102 сотрудников БАПОР
Спорт
Биатлонист Васильев назвал слабостью призыв МОК игнорировать Игры дружбы
Общество
Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах РФ
Мир
Не менее 25 человек погибли от израильского удара по северу сектора Газа
Происшествия
В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Александра Лещева
Мир
СМИ узнали о планах Дании блокировать танкеры с российской нефтью

В Кремле высказались о встрече Байдена и Си Цзиньпина

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