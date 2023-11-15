МОК рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) не рекомендует национальным олимпийским комитетам (НОК) принимать участие во Всемирных играх дружбы в России, заявил глава департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод. Его слова во вторник, 14 ноября, передал портал Inside the Games.

По словам Маклеода, Международная ассоциация дружбы, выступающая организатором Всемирных игр, является «политической организацией, финансируемой правительством России».

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы (участие во Всемирных играх дружбы. — Ред.)», — заявил чиновник МОК.

При этом он подчеркнул, что участие в Играх дружбы противоречит не только рекомендации исполкома МОК в отношении проводимых в России международных спортивных мероприятий, но и «коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Международного олимпийского комитета на участие во Всемирных играх дружбы в России, заявила, что «ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «Известиями» 15 ноября заявил, что действия МОК объясняются бессилием организации.

«От слабости. Они понимают, что нити управления уходят и они с этим ничего не могут поделать, и откровенно просто призывают международные федерации, национальные олимпийские комитеты каким-то образом бойкотировать наши Игры», — заявил он.

При этом если Игры дружбы состоятся, то инициатива может перейти к новому формату соревнований, и МОК начнет терять свои позиции, отметил Васильев.

В свою очередь, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и РФ, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка в разговоре со «Спорт-Экспресс» заявила, что МОК просто боится Всемирных игр дружбы.

«Конечно они [МОК] опасаются, поэтому боятся и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал», — подчеркнула она.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, тренера, депутата Вячеслава Фетисова, Международный олимпийский комитет «будут всё делать, чтобы не было никаких соревнований». При этом реакция МОК была прогнозируема, отметил Фетисов в беседе с «Известиями».

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет. В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов.

На полях форума «Россия — спортивная держава» Кремлев также рассказал российскому лидеру, что из указанных дисциплин 20 видов спорта будут олимпийскими и 10 — неолимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.

Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Их примут Москва и Екатеринбург.