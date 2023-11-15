Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле выразили сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с РФ
Общество
ФСБ России сообщила о задержании агента спецслужб Украины в Тюменской области
Спорт
В Кремле выразили несогласие с позицией МОК по российским спортсменам
Общество
В школьный курс о защите Родины войдет информация о боевом применении БПЛА
Общество
Гинцбург заявил о завершении испытаний обновленной вакцины «Спутник»
Мир
ЦАХАЛ объявила 4-часовую паузу в боевых действиях на севере Газы
Мир
Захарова назвала МОК КОМом в горле мирового спорта
Мир
В ООН сообщили о гибели в секторе Газа 102 сотрудников БАПОР
Спорт
Биатлонист Васильев назвал слабостью призыв МОК игнорировать Игры дружбы
Общество
Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах РФ
Мир
Не менее 25 человек погибли от израильского удара по северу сектора Газа
Происшествия
В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Александра Лещева
Мир
СМИ узнали о планах Дании блокировать танкеры с российской нефтью

Двух благовещенцев осудили на 14 и 15 лет по «наркотическим» статьям

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Благовещенске признал двух местных жителей виновными в пяти эпизодах сбыта наркотиков и в одном покушении на их продажу. Оба свою вину в суде не признали.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на Благовещенский городской суд, установлено, что в сентябре 2019 года один из фигурантов дела открыл незаконный бизнес по продаже наркотиков и предложил работу своему знакомому.

Организатор группы руководил и координировал действия, предоставлял помещение и материалы для изготовления гашишного масла. Кроме того, он фасовал наркотики, хранил, перевозил в Благовещенск, искал покупателей и продавал. Подельник занимался заготовкой конопли и приготовлением гашишного масла.

В период с октября 2019 года по декабрь 2020 года осужденным удалось сбыть 45 г гашишного масла. Они планировали продать еще более 419 г вещества.

Вынося приговоры, суд учел признание вины на предварительном следствии, состояние здоровья и наличие у подсудимых детей. Организатор группы приговорен к 15 годам лишения свободы. Его подельник, с учетом приговора от апреля 2022 года также по «наркотическим» статьям, получил 15 лет колонии, уточняет ИА PriamurMedia.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023