Двух благовещенцев осудили на 14 и 15 лет по «наркотическим» статьям

Суд в Благовещенске признал двух местных жителей виновными в пяти эпизодах сбыта наркотиков и в одном покушении на их продажу. Оба свою вину в суде не признали.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на Благовещенский городской суд, установлено, что в сентябре 2019 года один из фигурантов дела открыл незаконный бизнес по продаже наркотиков и предложил работу своему знакомому.

Организатор группы руководил и координировал действия, предоставлял помещение и материалы для изготовления гашишного масла. Кроме того, он фасовал наркотики, хранил, перевозил в Благовещенск, искал покупателей и продавал. Подельник занимался заготовкой конопли и приготовлением гашишного масла.

В период с октября 2019 года по декабрь 2020 года осужденным удалось сбыть 45 г гашишного масла. Они планировали продать еще более 419 г вещества.

Вынося приговоры, суд учел признание вины на предварительном следствии, состояние здоровья и наличие у подсудимых детей. Организатор группы приговорен к 15 годам лишения свободы. Его подельник, с учетом приговора от апреля 2022 года также по «наркотическим» статьям, получил 15 лет колонии, уточняет ИА PriamurMedia.