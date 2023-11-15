Биатлонист Васильев назвал слабостью призыв МОК игнорировать Игры дружбы

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев 15 ноября объяснил в беседе с «Известиями» рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Международных играх дружбы в России.

«От слабости. Они понимают, что нити управления уходят и они с этим ничего не могут поделать и откровенно призывают международные федерации, Национальные олимпийские комитеты каким-то образом бойкотировать наши Игры. В противном случае, если игры состоятся, то, конечно, постепенно, не сразу, вся инициатива перейдет к новому формату, а этот формат начнет утрачивать свои лидирующие позиции. Поэтому МОК сейчас в панике, пытается что-то сделать и не понимает, что им уже не справиться с этой ситуацией», — заявил он.

Васильев добавил, что МОК вряд ли удастся на что-либо повлиять подобными призывами.

Речь идет о заявлении директора департамента МОК Джеймса Маклеода, который порекомендовал национальным комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его мнению, участие в данных соревнованиях противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных видов спорта 20 будут олимпийскими и 10 — не олимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.