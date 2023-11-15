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Фетисов прокомментировал рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, комментируя «Известиям» 15 ноября рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) к национальным комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России, отметил, что ему будет интересна реакция приглашенных на соревнования государств.

«Интересно, как отреагируют страны, которые мы пригласим на Игры. Будет интересно. Для меня ничего нового», — сказал он.

По словам Фетисова, МОК будет делать всё, чтобы Россия не проводила никаких соревнований.

«Можно было предвидеть, что такая реакция будет», — добавил он.

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Ранее в этот день МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации заявили, что это будет противоречить рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «нечистоплотные чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта».

Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Их примут Москва и Екатеринбург.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет.

В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов.

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