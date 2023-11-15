Зачет по финансовой грамотности — как проверить знания

В ноябре любой россиянин может бесплатно проверить уровень своей финансовой грамотности, приняв участие в зачете от Центробанка РФ и Агентства стратегических инициатив. Онлайн-мероприятие проходит в России уже шестой раз. «Известия» рассказывают, в чем суть проекта и как принять в нем участие.

Что такое зачет по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет проходит в электронном формате на сайте проекта. Он нацелен на проверку знаний о деятельности банков, финансовых рисках, инвестициях, цифровой безопасности, мошенничестве, налогах, основах страхования и защите прав потребителя.

Тестирование служит не только для проверки знаний по общей финансовой грамотности населения, но и помогает участникам впоследствии принимать взвешенные финансовые решения и избегать рисков.

Согласно информации на сайте проекта, в текущем зачете уже приняли участие более 1 млн человек. По предварительным итогам, лучшие результаты показали жители Чукотского автономного округа, города Севастополь, Орловской, Нижегородской и Калининградской областей.

Как принять участие в зачете по финансовой грамотности

Зачет проходит с 1 по 21 ноября. Стать участником проекта может любой человек вне зависимости от гражданства, национальности и возраста. При этом условия получения сертификата участника для школьников с 1 по 4 класс проще, чем для взрослых, — им необходимо дать правильные ответы на половину вопросов, в то время как для более старших возрастных категорий нужен минимум в 66%. За успешное прохождение участники получают именные сертификаты.

Для прохождения зачета нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Количество попыток прохождения не ограничивается, участнику дается 20 минут на выполнение заданий.

Кроме того, пройти тестирование можно и всей семьей. Сессия для нескольких участников длится час.

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