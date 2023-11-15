В ДТП под Екатеринбургом погибла жена блогера Александра Лещева

В числе погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга блогера из Краснотурьинска Александра Лещева. Об этом 15 ноября мужчина сообщил в соцсетях.

По его словам, он специально отправил жену Викторию на автобусе, поскольку решил, что так будет безопаснее.

«Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристегнута, она, получается, вылетела через окно», — рассказал он.

Авария произошла ранее в этот день. В результате столкновения погиб водитель, еще шесть человек пострадали. Потерпевших эвакуировали в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Виновник и обстоятельства ДТП выясняются.

Лещев — известный в Краснотурьинске блогер с аудиторией более 40 тыс. подписчиков.