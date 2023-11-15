Москвичка продала две квартиры и отдала деньги мошенникам

Московская пенсионерка продала две квартиры, желая заработать на инвестициях, и отдала деньги мошенникам. Об этом 15 ноября сообщила прокуратура Москвы.

«77-летней женщине позвонили злоумышленники и предложили зарабатывать на инвестициях. Неизвестные обещали быстрый и гарантированный доход. Введенная в заблуждение пенсионерка по указанию аферистов открыла счет на инвестиционной платформе, прошла «видеокурс» обучения и под руководством «менеджера» внесла денежные средства на счет», — рассказало ведомство в Telegram.

Мошенники уговорили женщину продать квартиру на улице Люблинская, чтобы пополнить свой инвестиционный счет. Они координировали сделку по продаже недвижимости, за которую она получила 6 млн рублей.

Пенсионерка отнесла эти деньги в офис на Пресненской набережной, но затем обнаружила, что ее личный кабинет заблокирован. Для разблокировки женщину уговорили продать еще одну квартиру на улице Шипиловская и перевести деньги. После этого мошенники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 18,7 млн рублей.

«Никогда не следуйте инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону, в том числе о снятии и переводе денежных средств, приобретении акций, установке каких-либо приложений на компьютер или мобильный телефон. Это мошенничество! Прекратите общение», — призвали в прокуратуре.

Накануне источник «Известий» рассказал, что пенсионерка из Санкт-Петербурга по инструкции якобы представителя Центробанка РФ продала квартиру и вместе с другими сбережениями отдала деньги мошенникам. Ущерб составил 7,35 млн рублей.