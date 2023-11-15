Власти Крыма отказались от массовых мероприятий на Новый год
В Крыму на Новый год не будут проводить массовые праздничные мероприятия. Решение принято в целях безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
В то же время он пообещал сделать всё, чтобы у крымчан появилось праздничное настроение. В частности, отмечает ИА «Крыминформ», в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей, а в населенных пунктах по традиции установят елки и украсят улицы.
Аксанов напомнил, что в некоторых районах республики и на важных объектах продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности, пишет ИА SevastopolMedia.
Ранее, 10 ноября, сообщалось, что силы ПВО ночью перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым, а также уничтожили один беспилотник над Тульской областью. За день до этого российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.
Утром 2 ноября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.