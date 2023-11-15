ЦАХАЛ объявила 4-часовую паузу в боевых действиях на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о 4-часовой приостановке военных действий в некоторых районах на севере сектора Газа для эвакуации населения. Об этом 15 ноября сообщает пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

«Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск) в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии (на севере анклава — Ред.)», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Эдри отметил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных районов будет действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава, указал представитель ЦАХАЛ.

По его словам, палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северной частью сектора Газа и пытается помешать местным жителям перемещаться на юг. Эдри призвал звонить по указанному номеру в случае, если боевики преградят путь.

Новость дополняется