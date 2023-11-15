Пятизвездочный курорт построят на берегу залива под Красноярском

В Красноярском крае под Дивногорском на берегу залива Шумиха построят пятизвездочный курорт для семейного отдыха и оздоровления. Инвестиции оцениваются в 1,3 млрд рублей.

В комплекс войдут отель на 120 номеров, 15 коттеджей и два ресторана. На территории также будут спортивные и детские площадки, прокат спортивного инвентаря и SPA-зоны с бассейном.

Планируется, что курорт появится к 2028 году, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на Корпорацию развития Енисейской Сибири. Она подписала соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с ООО «СатинРезортШумиха» с участием оператора полного цикла SATEEN GROUP.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил построить новый железнодорожный путь, который пройдет в Красноярске через Енисей. Существующий мост на указанном участке имеет один путь, в связи с чем на нем организовано реверсивное движение. Это затрудняет прохождение грузовых составов и не позволяет организовать внутригородское пассажирское сообщение.