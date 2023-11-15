Нацбанк Казахстана запустил цифровой тенге в пилотном режиме

Национальный банк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

«<…> в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка», — отмечается в публикации.

Отмечается, что в рамках Конгресса финансистов Казахстана была произведена первая эмиссия цифровых денег и состоялась транзакция с их использованием.

Кроме того, также появился сервис по использованию «цифровых ваучеров», а банки-участники в сотрудничестве с международными платежными системами выпустили цифровые карты для переводов и платежей.

Полномасштабное внедрение цифровых денег в Казахстане планируется завершить к концу 2025 года.

1 сентября первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что 13 российских банков начали тестировать цифровой рубль. По ее словам, прошло несколько тысяч операций, в числе которых переводы друг другу, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина 13 ноября, тестирование цифрового рубля идет по плану. Она отметила, что ЦБ в 2024 году расширит пилот проекта и в 2025 году перейдет к более массовому внедрению.