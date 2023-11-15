Подозреваемого в убийстве девочки и ее мамы подростка арестовали в Екатеринбурге

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки и ее матери, сообщило 15 ноября «РИА Новости».

Юношу заключили под стражу до 13 января 2024 года.

В управлении Следственного комитета по региону уточнили, что после убийства подросток также похитил принадлежащее потерпевшим имущество. Кроме того, молодой человек расправился еще и с их собакой породы шпиц. Сейчас решается вопрос о проведении в отношении него судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Как отметил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, с подозреваемым проводилось профилактическое мероприятие сотрудниками уголовного розыска 3 ноября. Парень уже состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних ОВД за прогулы занятий в школе и за причастность к грабежу в 2022 году.

«В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских «Как ты теперь будешь жить со всем этим?» он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним как живые», — рассказал он.

Тела 14-летней девочки и ее матери с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир Екатеринбурга. О задержании 16-летнего школьника по подозрению в убийстве своей несовершеннолетней девушки и ее матери сообщалось 14 ноября.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По информации «Известий», инцидент произошел вечером 13 ноября, когда школьник был в гостях у своей девушки. Между ними завязалась ссора, в ходе которой подросток ударил девушку ножом три раза, а позже он убил возвратившуюся домой ее мать. подруги.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства.