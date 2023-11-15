Десять человек задержаны после стрельбы на свадьбе в Пушкино
Десять человек задержаны после стрельбы на свадьбе в подмосковном Пушкино, сообщил 15 ноября телеканал «360».
Инцидент произошел 10 ноября. При выходе из ЗАГСа жениха и невесты гости торжества произвели несколько выстрелов в воздух. Стрельба велась недалеко от жилых домов.
Местные жители вызвали полицию. Первые задержания нарушителей правопорядка начались 14 ноября. Кроме того, в соцсетях были опубликованы видеокадры, на которых невеста сама стреляет в воздух.
Сотрудники полиции уже изъяли два пистолета с холостыми патронами.
Как уточняется в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту хулиганства в Московской области.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — добавили в СК.
В июле сообщалось, что почти 30 штрафов получили участники шумного свадебного кортежа в Иркутске за выявленные нарушения ПДД при движении колонны. Как рассказал источник «Известий», о шумном кортеже в полицию сообщили очевидцы. Во время движения свадебных автомобилей они слышали звуки, похожие на выстрелы.
При этом сами водители настаивают, что хлопки издавала неисправная выхлопная труба одной из машин.