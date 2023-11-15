Движение по дорогам Красноярского края ограничили из-за гололеда
На дорогах Красноярского края ввели ограничения для автобусов. Движение для пассажирского транспорта ограничено в Ирбейском и Саянском районах. Автобусные рейсы отменены.
Причина — сильная гололедица на дорогах. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Ограничения снимут после улучшения погодных условий, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
А в Богучанском районе ограничения движения, введенные 14 ноября, наоборот, сняли. Все участки дорог открыты.
Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в Новосибирске за неделю при падении на льду пострадали шесть десятков человек. В основном это люди старше 50 лет.