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Движение по дорогам Красноярского края ограничили из-за гололеда

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На дорогах Красноярского края ввели ограничения для автобусов. Движение для пассажирского транспорта ограничено в Ирбейском и Саянском районах. Автобусные рейсы отменены.

Причина — сильная гололедица на дорогах. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Ограничения снимут после улучшения погодных условий, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

А в Богучанском районе ограничения движения, введенные 14 ноября, наоборот, сняли. Все участки дорог открыты.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в Новосибирске за неделю при падении на льду пострадали шесть десятков человек. В основном это люди старше 50 лет.

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