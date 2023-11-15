Налог на роскошь в 2023 году — что это такое и как он рассчитывается

Согласно закону, если стоимость движимого или недвижимого имущества превышает определенный порог, его владельцу придется платить так называемый налог на роскошь. Обычно им облагаются транспорт и недвижимость. О том, какие ставки действуют в 2023 году и как рассчитывается сумма платежей, читайте в материале «Известий».

Налог на роскошь в 2023 году — что это такое

Как такового понятия «налог на роскошь» в законодательстве нет. Так называют повышенные ставки на имущественные и транспортные сборы для владельцев дорогостоящего имущества. Они применяются как к физическим, так и к юридическим лицам.

Налогом на роскошь облагаются следующие виды имущества:

жилая и нежилая недвижимость стоимостью более 300 млн рублей;

автомобили стоимостью более 10 млн рублей.

В отношении таких предметов роскоши, как яхты, катера и вертолеты действует высокая федеральная налоговая ставка, которая может быть увеличена до 10 раз в зависимости от региона.

Налог на роскошь в 2023 году — недвижимость

Ставка имущественного налога на недвижимость дороже 300 млн рублей составляет 2% от ее кадастровой стоимости. Она применяется к жилым и нежилым помещениям, при этом не имеет значения, как они используются: для личных нужд или для предпринимательства. Кроме того, повышенная ставка может быть применена и к недостроенным объектам.

В некоторых регионах также действует правило, согласно которому налоговая ставка на недвижимость, принадлежащую организациям, зависит от ее площади. Например, в Республике Хакасия к объектам площадью 1-2 тыс. кв. м применяется ставка в 1%, 2-6 тыс. кв. м — 1,5%, более 6 тыс. кв. м — 2%.

Налог на роскошь в 2023 году — авто

Транспортный налог обязаны платить все автовладельцы. Каждый регион России устанавливает ставку на него самостоятельно. Узнать действующую в субъекте ставку можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

К некоторым моделям автомобилей, стоимость которых превышает определенную сумму, применяют повышающий коэффициент. Соответствующий список ежегодно публикуется Минпромторгом. До недавнего времени минимальный ценовой порог составлял 3 млн рублей. Однако в марте 2022 года он был увеличен до 10 млн рублей.

По новым правилам, повышающий коэффициент применяется в отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей, если с момента их выпуска прошло не более 10 лет, и машин стоимостью более 15 млн рублей, если они были выпущены не более 20 лет назад.

При этом цена, указанная в договоре купли-продажи (ДКП) не играет роли, так как при составлении перечня Минпромторг ориентируется на данные производителей и официальных дилеров. Поэтому избежать повышения налоговых сборов не получится, даже если машина обошлась владельцу значительно дешевле.

Кроме того, в некоторых случаях повышающий коэффициент может быть применен и к тем автомобилям, которые не вошли в список Минпромторга. В конце августа 2022 года налоговая служба доначислила одной из московских компаний налог за несколько седанов и внедорожников, которыми она владела. При этом марки машин не значились в перечне ведомства. Организация подала апелляцию, однако Верховный суд встал на сторону ФНС, пояснив, что по своим параметрам автомобили соответствуют аналогичным моделям из списка.

Как рассчитывается налог на роскошь за автомобиль в 2023 году

Транспортный налог на автомобили из списка «роскошных» рассчитывается по следующей формуле: количество лошадиных сил автомобиля умноженное на установленную регионом налоговую ставку и умноженное на три. Последняя цифра — это повышающий коэффициент.

Рассчитать транспортный налог на автомобиль из списка Минпромторга можно с помощью калькулятора на сайте ФНС. Для этого необходимо указать регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, его категорию, количество месяцев владения и мощность двигателя.

Однако этот инструмент не всегда корректно отображает величину налога с учетом повышающего коэффициента. Поэтому можно посчитать сумму выплаты без него, а затем умножить ее на три.

Также существуют категории граждан, которые освобождаются от транспортного налога. В каждом регионе перечень льготников устанавливается отдельно, чаще всего в него входят:

Герои России и СССР;

пенсионеры;

инвалиды I и II групп;

ветераны;

многодетные родители и родители детей-инвалидов;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и их родственники.

Налог на роскошь в 2023 году — список автомобилей

В 2023 году в списке «роскошных» автомобилей Минпромторга оказались 449 модели: 275 марок дороже 10 млн рублей и 174 — дороже 15 млн рублей. Среди них Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls Royce, Lexus, Porsche, Jaguar, Lamborghini и другие премиальные модели, а также некоторые модификации BMW и Audi, например BMW M8 и Audi A8. С полным списком можно ознакомиться на сайте ФНС.

Среди российских брендов в перечне «роскошных» оказался только Aurus. Он представлен моделями Senat, Senat Armored, Senat Long, Limousine и Senat Long Armored.

Ответственность за неуплату налога на роскошь в 2023 году

Транспортный налог за текущий год необходимо заплатить до 1 декабря следующего. Физические лица могут не считать его самостоятельно — ФНС пришлет квитанцию, в которой будет учитываться и повышающий коэффициент. Налогоплательщику останется только вовремя внести необходимую сумму. Юридические лица считают свои налоги самостоятельно.

Если налог на роскошь не уплачен, он становится задолженностью, на которую начисляются пени. Помимо этого, ФНС может также потребовать выплаты штрафа в размере 20% от долга. В случае, если налогоплательщик намеренно занижал суммы выплат, с него могут взыскать 40% недоимки.

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