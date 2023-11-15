В усадьбе Воронцово открывается выставка «Веер, мой спутник верный»

С 11 ноября по 16 декабря 2023 года в усадьбе Воронцово в отреставрированном флигеле (Воронцовский парк, дом 6) открывается уникальная выставка «Веер, мой спутник верный». Посетители смогут окунуться в великолепный мир женских аксессуаров XVIII, XIX и XX веков из частной коллекции Екатерины Животовской и Екатерины Россан.

Главными экспонатами выставки станут веера, представленные в нескольких разделах: восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные. Каждый из них восхищает своим уникальным дизайном и изысканностью исполнения.

Все веера выполнены в разнообразных техниках, таких как плианты, бризе, экраны, плие, пальметты и другие. Чтобы создать такие произведения, использовались различные материалы искусства: слоновая кость, цевка, дерево, целлулоид, бумага, перья.

Особое внимание на экспозиции будет уделено коллекции восточных вееров, в которой выделяется знаменитый кантонский веер «1000 лиц». Его уникальность заключается в том, что изображенные на нем китайцы имеют одежду из настоящего шелка, а лица выполнены из слоновой кости. Также на выставке будет представлен перьевой веер из семьи художника-передвижника Бориса Смирнова начала XX века, который восхищает своим восточным происхождением и дополнен прекрасной лаковой коробочкой с золотой росписью.

Посетители экспозиции узнают, какими веерами могли пользоваться героини известных произведений литературы, такие как Наташа Ростова и Анна Каренина, полюбуются на великолепные и эффектные европейские веера эпохи модерн, которые привлекали внимание всех своей изящностью и неповторимым стилем.

Выставка будет работать по будням с 12:00 до 20:00, в выходные с 11:00 до 21:00.

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