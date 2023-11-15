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«Рособоронэкспорт»: отказ от экспорта «Ланцетов» связан с потребностью в России

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Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому боеприпасу «Ланцет», однако его не экспортируют, поскольку в нем высоко нуждаются российские военные. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

«Он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», — сказал Михеев.

Он отметил, что сейчас наблюдается серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским боеприпасам.

По его словам, дрон-камикадзе отлично проявляет себя в боевых действиях. Сейчас в таком сегменте продвигается «Куб-Э».

Выставка Dubai Airshow 2023 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 ноября.

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Ранее, 11 ноября, журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности определять цель самостоятельно.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 9 ноября объяснил, почему украинская армия боится российского «Ланцета». По его мнению, у дрона имеются повышенные маневренные и ударные возможности.

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