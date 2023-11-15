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Консул в Мексике Иващенко призвал помочь пожилой обманутой россиянке в Москве

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Российское консульство в Мехико призвало помочь пожилой россиянке-инвалиду, которую родственники бросили в чужой стране без денег. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал консул Александр Иващенко в беседе с «РИА Новости».

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — поделился он.

Иващенко рассказал, что 73-летняя Валентина Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в Соединенные Штаты. На границе семью остановила миграционная служба, в результате чего им пришлось остаться в Мексике. Спустя время сын и его супруга уехали в США по программе для украинских беженцев, а пожилую мать оставили без средств к существованию в чужой стране, объяснил Иващенко.

По словам консула, пенсионерка находится в сложном физическом состоянии: повышенное давление и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле. В России у женщины нет родственников, а сын по телефону отметил, что состояние матери ему безразлично, акцентировал он.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Всё думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — подчеркнул Иващенко.

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