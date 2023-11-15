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Посол РФ в Израиле назвал неоправданным гибель мирного населения в Газе

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages
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Гибель мирного населения в секторе Газа невозможно ничем оправдать. Об этом 15 ноября заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует очень жестко, невзирая на потери среди гражданских лиц. Такие действия, конечно, вызывают крайне серьезную озабоченность и у нас, и во всем мире. Конечно, бороться с терроризмом нужно, никто об этом даже не ведет дискуссий, но при этом надо абсолютно четко соизмерять свои действия. Гибель мирного населения оправдать ничем нельзя», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат отметил, что в Газе не хватает гуманитарной помощи, в связи с чем в анклаве нужно прекратить боевые действия.

«Речь идет о десятках грузовиков в день, а до обострения конфликта проходило по 500 в день. Это в нормальных условиях. А сейчас условия катастрофические. Чуть-чуть выручает эта помощь, но она абсолютно недостаточна, поэтому нужно прекращать огонь и заниматься гуманитарной проблемой серьезно и основательно», — сказал Викторов.

Он также призвал действовать против расширения палестино-израильского конфликта.

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Накануне, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность высоким числом жертв среди мирного населения сектора Газа.

Также сообщалось, что в ходе переговоров Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили, в частности, доставку гуманитарной помощи в Газу и эвакуацию из анклава иностранцев.

13 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что все страны объединения в заявлении по итогам встречи глав МИДов потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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