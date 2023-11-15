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Сроки открытия приюта для животных в Сочи перенесли

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В Сочи задерживается открытие городского приюта для животных. Его перенесли на первый квартал 2024 года. Первую очередь планировалось запустить осенью этого года.

ИА KrasnodarMedia приводит слова первого замглавы Сочи Светланы Калининой, которая объясняет перенос сроков окончания строительства изменившимися гидрологическими условиями. Грунт стал неустойчивым под напором подземных вод. Специалистам пришлось проводить комплекс дополнительных мероприятий по изысканиям. Сейчас они анализируют результат.

Приют возводят на участке порядка 20 тыс. кв. м в Хостинском районе. Его передали в бессрочное пользование МКУ «Центр по обращению с животными без владельцев». Кадастровая стоимость земли — более 104 млн рублей, отмечает агентство со ссылкой на РБК Краснодар.

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