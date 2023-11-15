Камчатку накроет снегопад во время охотоморского циклона

Охотоморский циклон приближается к берегам Камчатки. Осадки в виде мокрого снега ожидаются в большинстве районов полуострова.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС пишет, что влияние атмосферного вихря западные районы Камчатки почувствуют 18 ноября. Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Усть-Большерецком и Соболевском районах. На побережье возможен ветер силой до 20 м/с, на крайнем юге — до 25–30 м/с.

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городском округе, в Елизовском и Мильковском районах непогоду прогнозируют на 19 ноября. Сильные осадки распространятся на всю территорию острова. На побережье ветер будет до 30 м/с, местами метели. Неблагоприятная погода сохранится в большинстве районов Камчатки и 20 ноября.

В спасательном ведомстве предупредили о возможных нарушениях в системе энергоснабжения, осложнении обстановки на дорогах, возможен срыв крыш и слабоукрепленных конструкций, обшивки зданий, падение деревьев.

Ранее, 15 ноября, сообщалось о том, что в Москве за прошедшие сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков. Минимальная температура за ночь в столице составила +1,6 градуса, а в Московской области, в Луховицах, наблюдались заморозки до –1,7 градуса.