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Украинцы призвали к санкциям против поляков

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Петиция с просьбой применить санкции против граждан Польши, заблокировавших польско-украинскую границу, была зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского во вторник.

«Прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против Rafal Mekler, Witold Tumanowicz, Tomasz Borkowski, Lukasz Bialasz, а также других граждан <...>», — говорится в тексте, который приводит «РИА Новости».

Автор петиции обвиняет их в том, что они своими действиями сделали невозможным возвращение на Украину тысяч граждан, а также юридических лиц. Кроме того, указывается, что блокировка границы привела к огромному ущербу для украинских перевозчиков и предприятий, что, в свою очередь, может привести к гуманитарной катастрофе.

На данный момент петиция набрала более двух тысяч голосов из 25 тыс. требующихся для ее рассмотрения.

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6 ноября несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты на границе и полная блокада передвижения автомобилей — болезненный удар в спину Украине.

В итоге на КПП скопились огромные очереди из грузовиков на границе Польши и Украины. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

14 ноября Reuters сообщило, что Киеву и Варшаве не удалось прийти к какому-либо соглашению о прекращении недельного протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной. В тот же день портал Myśl Polska заявил, что между странами идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

На следующий день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что украинская экономика находится под угрозой из-за забастовок перевозчиков на границе с Польшей, затрудняющих движение грузовиков. Глава ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для страны можно будет считать закрытым.

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