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В Швеции подготовили около 100 служащих ВСУ для работы на САУ Archer

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Фото: TASS/EPA/Johan Nilsson
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Около 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение по использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer в Швеции. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает шведский телеканал SVT.

Отмечается, что правительство в январе объявило, что Швеция отправит на Украину артиллерийскую систему Archer. Спустя 10 месяцев шведская подготовка украинских солдат и механиков завершилась.

«Мы сбалансировали важную поддержку Украины с той готовностью, которую нам приказано поддерживать, и регулярная подготовка призывников будет продолжаться», — рассказал командир артиллерийского полка А8 в Будене Стефан Шёберг.

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6 октября правительственная канцелярия сообщила, что Швеция выделит Украине 14-й пакет помощи общей стоимостью $200 млн (2,2 млрд крон). Помимо основной части пакета помощи правительство планировало принять решения о мерах, «дополняющих прямую материальную поддержку». Кабмин предлагает передать бронежилеты и карабины, вездеходы, носилки и прочее.

Ранее, 21 сентября, ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122), укомплектованных украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции. Тогда, по словам командующего шведской армией Йонни Линдфорса, решение передать ВСУ Strv122 сказалось на возможностях ВС королевства.

11 сентября шведский политический обозреватель Магнус Стенлунд заявил, что Швеция оказалась в наихудшем положении из-за оказываемой Украине помощи. По словам журналиста, королевство отправляет Украине самое современное оружие, в то время как остальные страны Запада ограничились тем, что предстоит заменить или модернизировать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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