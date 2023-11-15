Не менее 25 человек погибли от израильского удара по северу сектора Газа

По меньшей мере 25 человек погибли во время израильского обстрела района Шейх Радван на севере сектора Газа. Об этом 15 ноября сообщило палестинское агентство Wafa.

По его данным, израильские самолеты атаковали жилые дома утром этого дня. Большинство из погибших были женщинами и детьми.

Также телеканал Al Jazeera сообщил об ударе израильской авиации по жилому дому в лагере беженцев Джебалия на севере анклава. В результате есть погибшие и раненые, их точное число не раскрывается.

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в больнице Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. Кроме того, как сообщило иранское информагентство Fars, здание отключено от электроснабжения.

Днем ранее в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль ряда силовых центров радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы, захвачены штаб-квартира законодательного совета ХАМАС, штаб-квартира полиции движения, инженерный факультет, который использовался для производства боевых средств, а также дом губернатора.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.