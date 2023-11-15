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Двух наемников иностранного легиона ВСУ взяли в плен под Кременной

«РИА Новости»: группировка «Центр» взяла в плен под Кременной наемников-иностранцев
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен к российским войскам под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Центр».

«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — приводит слова бойца «РИА Новости».

Как пояснили плененные наемники, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли к российским позициям.

«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — объяснил наемник из второго Интернационального легиона обороны Украины Георгий Чубетидзе.

Наемник уточнил, что сдался российским бойцам без сопротивления.

Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны РФ, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, граждане США, бразильцы, испанцы, французы. Он уточнил, что большинство из них совершили тяжкие преступления, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.

Кроме того, по его словам, многие из наемников являются наркозависимыми. Обеспечение наемников из иностранного легиона вооружением, боеприпасами и оружием шло исключительно из стран НАТО, подчеркнул Чубетидзе.

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В начале ноября российский разведчик Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказал о сражении с французскими снайперами в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По его словам, помимо французов, также встречались наемники-афроамериканцы и поляки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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