Минэкономразвития оценило вероятность участия РФ в новом климатическом фонде ЕС

Европейский союз принял решение о формировании международного фонда для решения проблемы потерь и ущерба от климатических изменений, однако перечень источников его наполнения пока не согласован. В пресс-службе Минэкономразвития России рассказали «Известиям» 15 ноября, примет ли Россия участие в данной инициативе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз внесет «существенный» финансовый вклад в новый международный фонд, призванный бороться с ущербом, вызванным изменением климата. Работа данного фонда будет запущена во время 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае (ОАЭ) в конце ноября.

«По своему статусу в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата Российская Федерация не несет финансовых обязательств в рамках финансового механизма конвенции. Однако мы традиционно на добровольной основе представляем помощь развивающимся странам как в виде взносов в Зеленый климатический фонд, так и в форме технической помощи и программ подготовки кадров», — сказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Там также отметили, что решение о направлении средств в новый фонд будет приниматься после появления ясности по принципам и механизмам его работы, которые предстоит согласовать в декабре на конференции в Дубае.

До этого 27-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходила с 6 по 20 ноября 2022 года в египетском Шарм-эш-Шейхе. Тогда генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость выполнить давнее обещание о выделении $100 млрд в год на финансирование климатических проектов для развивающихся стран, разработав четкий план действий по удвоению средств, выделяемых на адаптацию.