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Собранный на Сахалине урожай закроет потребности острова

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Уборочная кампания завершилась на Сахалине и Камчатке. Овощи, в том числе капусту, картофель и морковь, заложили на хранение. По оценке краевого минсельхоза с учетом результата личных подсобных хозяйств собрано картофеля 60 тыс. т, овощей — более 24 тыс. т.

ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает, что потребности островитян в овощах удалось закрыть полностью.

По словам регионального министра сельского хозяйства и торговли Инны Павленко, в этом году уборка урожая проходила в крайне неблагоприятных погодных условиях. Так, с начала сентября было четыре циклона, из-за чего часть урожая картофеля погибла, урожай столовых корнеплодов и капусты был снижен. Во время уборки пришлось применять ручной труд, однако запланированный объем картофеля и овощей всё равно удалось собрать.

Средняя урожайность картофеля на сельхозпредприятиях составила 267 ц/га, что на 1,5% выше уровня 2022 года. В фермерских хозяйствах — около 300 ц/га. Что касается овощей, то средняя урожайность в этом году составила 455 ц/га.

Ранее в Минсельхозе РФ рассказали, что в России за август снизились цены на ряд овощей и фруктов. Согласно данным министерства, морковь подешевела на 4,4%, репчатый лук — на 23,1%, огурцы — на 6,8%, яблоки — на 5,4%.

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