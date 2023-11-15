В Санкт-Петербурге внедорожник перевернулся из-за столкновения с манипулятором

На севере Санкт-Петербурга внедорожник столкнулся с манипулятором, в результате чего перевернулся. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил корреспондент «Известий».

Инцидент произошел на ул. Арсенальная, 27. Сообщается, что водитель автомобиля не пострадал.

На месте аварии работают экстренные службы. Подробности инцидента выясняются.

Накануне в ДТП на востоке Москвы с участием автомобиля каршеринга и маршрутки пострадали три человека. Авария произошла на проспекте Свободный.