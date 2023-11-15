В Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков

Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщил 15 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки выпало от 5 мм осадков на ВДНХ до 10 мм в Тушино, это почти 20% от месячной нормы», — цитирует его ТАСС.

По словам специалиста, минимальная температура за ночь в столице составила +1,6 градуса, а в Московской области, в Луховицах, наблюдались заморозки до -1,7 градуса.

В среду в столице, по его прогнозу, ожидается +2-4 градуса тепла, от 0 до +5 градусов в области. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, местами осадки, атмосферное давление повысится до 740 мм ртутного столба.

Как Тишковец рассказал 12 ноября, уже 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.