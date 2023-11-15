Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года

Один из основателей рок-группы «Алиса» гитарист Андрей Шаталин умер в понедельник, 13 ноября, на 64-м году жизни. Об этом рассказали 14 ноября на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — отмечается в публикации.

Подробности не приводятся. О дате и месте прощания с музыкантом сообщат позднее.

Кроме того, в конце августа региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 63-летнего Шаталина в Санкт-Петербурге. Он ушел из дома и не вернулся. В тот же день его нашли живым в лесу.

Андрей Шаталин родился в Красноярске. Учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, где в 1980 году создал группу «Демокритов колодец». Позже, в 1983-м, появилась группа «Алиса», Шаталин был одним из ее основателей. Гитарист вышел из состава группы в 2003 году.

Он принимал участие в записи таких песен «Алисы», как «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка».