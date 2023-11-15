Около 80 скверов и детских площадок отремонтировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2023 году отремонтировали и благоустроили 82 общественные территории. Еще пять сдадут до 1 декабря. Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На эти цели было выделено почти 370 млн рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам начальника управления по реализации программ переселения и формирования комфортной городской среды регионального министерства ЖКХ Екатерины Пьянковой, в Хабаровском крае с 2019 года благоустроили более 560 парков, скверов, спортивных и детских площадок. На это было направлено почти 2 млрд рублей.

В этом году в реализации проекта принимают участие 49 муниципальных образований край. Территории для благоустройства определяют жители во время ежегодного всероссийского онлайн-голосования.

Отмечается, что во время ремонта обычно используются строительные материалы и оборудование российского производства.

В конце октября сообщалось, что в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в рамках проекта «Новые горизонты» отремонтировали культурно-досуговый центр в поселке Герби. Там совместили сельский Дом культуры, библиотеку, администрацию поселения и магазины. Сам центр стал визитной карточкой бамовского поселка района.