Задержаны подозреваемые в хищении у Архангельской области 127 млн рублей

В Архангельске задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Предполагается, что они похитили из бюджета региона более 127 млн рублей. Об этом 15 ноября говорится в Telegram-канале следственного управления следственного комитета (СК) по региону.

Уголовное дело возбуждено СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов ФСБ России. Фигурантами стали два руководителя коммерческой организации и бывший сотрудник контролирующей организации.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«По версии следствия, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству одного из корпусов больницы на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к государственному контракту в интересах подконтрольных организаций, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 127 млн рублей в виде необоснованно увеличенных расходов», — отметили в следственных органах.

Подозреваемые задержаны, проведены обыски. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

В начале ноября Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем предпринимателям по уголовному делу о хищении средств у департамента информационных технологий (ДИТ) на сумму более 397 млн рублей. Злоумышленники вносили недостоверные показатели в отчетную документацию и проводили торги без реальной конкуренции.