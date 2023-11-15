Врачи назвали состояние еще 40 эвакуированных из Газы россиян удовлетворительным

Врачи назвали состояние еще 40 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, удовлетворительным. Об этом 15 ноября сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Из сектора Газа в расположение российских медицинских специалистов прибыли 40 граждан России, из них 16 детей и одна беременная женщина. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и федеральных медицинских организаций министерства», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что пациентам с неинфекционными заболеваниями были выданы лекарства.

По его словам, все 40 человек допущены к перелету в Москву. По предварительным данным, вылет планируется 16 ноября.

Ранее в этот день сообщалось, что третья группа из 40 россиян пересекла КПП «Рафах».

Тогда же стало известно, что вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву. На борту самолета МЧС РФ, который приземлился в аэропорту Домодедово, находились 98 человек.

Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через КПП «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

В МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.