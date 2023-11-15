Несовершеннолетний водитель погиб в ДТП в Челябинской области

«ВАЗ-211440» под управлением подростка 2008 года рождения столкнулся с «Газелью» в Челябинской области, в результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб. Об этом сообщили 15 ноября в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

Инцидент произошел около 02:00 (00:00 мск) на 1592-м км автодороги Москва – Челябинск. Предварительно, подросток в условиях дождя при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Газелью», после чего она загорелась. За рулем «Газели» находился мужчина 1958 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» и водитель «Газели» получили травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что несовершеннолетний без разрешения взял автомобиль отца.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области погибли два человека, еще восемь пострадали. Уточнялось, что ДТП произошло на 318-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов Верхнепышминского района.