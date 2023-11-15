Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали «Известиям» о пережитом

Россияне, прилетевшие эвакуационным рейсом из Каира в Москву, 15 ноября рассказали «Известиям» о пережитом ужасе и обстановке в секторе Газа.

«Мы безумно счастливы, что мы выехали из этого ужаса», — сказала одна из эвакуированных.

По словам россиян, в секторе Газа авиаудары наносятся по больницам, пекарням и другим строениям. Кроме того, многие врачи в ходе бомбардировок получают ранения. Из-за боевых действий людям из северной части палестинского анклава пришлось покинуть свой дома.

«Мы были вынуждены покинуть наш дом, перешли к родственникам, и вынуждены были поменять еще два раза место жительства, потому что становилось очень опасно», — рассказала эвакуированная.

Они стали жить в школах, в некоторых классах селилось одновременно по 40–50 человек. Эвакуированные также рассказали, что в секторе Газа ограничено количество питьевой воды и хлеба. Те, кто приехал оттуда в Москву, задаются вопросом, почему от конфликта страдают гражданские лица.

В ночь на 15 ноября самолет МЧС РФ, на борту которого находились 98 эвакуированных из сектора Газа граждан России, прибыл в аэропорт Домодедово. Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву еще 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

Как тогда отметил помощник министра Александр Коровин, граждане не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работали сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые находились в Каире 14 ноября, рассказали «Известиям», что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. По словам пострадавших, населенные пункты бомбили каждую ночь. Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из таких атак погибли ее родственники.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.