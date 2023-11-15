Путин указал на востребованность слаженной работы Роскомнадзора

Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор) с 30-летием со дня образования, отметив востребованность слаженной работы ведомства, говорится 15 ноября в поздравлении на сайте Кремля.

«Сегодня ваша компетентная, ответственная, слаженная работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы. В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение», — отметил глава государства в поздравлении.

Президент призвал сотрудников ведомства применят в работе перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий.

Путин обратил внимание, что в течение 30 лет в центре внимания Роскомнадзора находятся «вопросы обеспечения информационного суверенитета России, целостности, устойчивости и безопасности сетей связи, надежной защиты персональных данных граждан».

Особенно Роскомнадзор должен противодействовать экстремистской идеологии, попыткам расколоть российское общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, добавил президент.

В начале октября «Известиям» в пресс-службе ведомства рассказали, что планируют разработать критерии оценки материалов, помогающих обходить блокировки в интернете. Таким образом ведомство прокомментировало заявление зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина о планах РКН выпустить в 2024 году приказ, согласно которому работа всех VPN-сервисов в магазинах приложений, Play Market и AppStore, будет остановлена в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.